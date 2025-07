Végre kiderült: így alakul a 2025/26-os tanév, mutatjuk a szüneteket és a legfontosabb dátumokat

Lassan véget ér a nyár, és a háttérben már készülnek az iskolák a következő tanévre. Most az is kiderült, pontosan hogyan alakul majd a 2025/26-os tanév rendje. A tanévkezdés időpontja nem okoz meglepetést, de vannak benne érdekes részletek is.

Így alakul a 2025/26-os tanév rendje

Forrás: Shutterstock

A 2025/26-os tanév rendje

A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az iskolákban szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik a tanítás, és 2026. június 19-én, pénteken ér véget. Ez összesen 181 tanítási napot jelent. A végzősök hamarabb zárnak: a középiskolák 12. évfolyamán április 30-án, a szakiskolákban pedig május 29-én ér véget a tanítás. A 9–11. évfolyamos tanulók számára május 4–8. között digitális munkarendet vezetnek be.

Fontos szünetek, vizsgák és mérések

A tanév során három hosszabb szünetet tartanak: az őszi szünet október 23. és november 3. között lesz, a téli szünet december 20-tól január 5-ig tart, míg a tavaszi szünetet április 2. és 13. között kapják meg a diákok. Az elsősök beiratkozása 2026. április 23–24-én lesz.

A tanév során országos mérések és kompetenciatesztek is várnak a tanulókra, többek között matematikából, szövegértésből, idegen nyelvből és testnevelésből. Emellett több tematikus hét is szerepel a naptárban, köztük a PÉNZ7, a Digitális Témahét, valamint a Fenntarthatósági Témahét.

A tanév rendjét szabályozó 27/2025. (VII. 24.) BM rendelet a Magyar Közlöny 87. számában olvasható.