Kisiklott a Budapest–Bécs expressz expressz – fotókon a brutális baleset

A Wikipedia arról ír, hogy az amúgy is problémákkal küzdő Hargitának, Hargitáknak ez volt az utolsó esély. A motorkocsik Rónai-támos gépes forgóvázai ugyanis több alkalommal vezettek a járművek kisiklásához. Miután a Bbmot 324 kisiklott és a töltésről is lefordult, még abban az évben selejtezték. A megmaradt, Bbmot 323 és 325 pályaszámú motorkocsikat is kivonták a közforgalomból és az Aatx 3901, valamint az ABax 3902 pályaszámú mellékkocsikkal együtt a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Főnökséghez helyezték át.

A motorkocsik szakszolgálati pályafutásának két újabb kisiklásos baleset vetett véget, előbb a Bbmot 325, majd a néhány hónappal később a 323-as 1974-ben. A balesetek nyomán megállapították, hogy a siklásveszély csak áttervezett futóművel, új hajtott forgóvázakkal volna kiküszöbölhető, amelyet nem láttak gazdaságosan megvalósíthatónak. Így a motorkocsikat már nem javították meg, hanem mind a Bbmot 323, mind a 325 pályaszámút 1976-ban selejtezték.