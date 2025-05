Egy baráti ötletből országos túra lett +fotók, videó

Az alapötlet három helyi túrázó fejéből pattant ki, akik szerettek volna valami mást, valami újat létrehozni. Olyat, amit ők is szívesen bejárnának – nem a prospektusokban szereplő látványosságokat, hanem azokat a titkos zugokat, erdei ösvényeket és rejtett városi értékeket, amelyek igazán különlegessé teszik Tatát. A ViatorTata túra mindenkinek szól.

A Kőkúti Iskolából rajtolt el a ViatorTata Túra, amire idén már közel ötszázan neveztek

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

– Voltak jó tapasztalataink, meg nem annyira jók, és azt gondoltuk, hogy mi is tudunk egy jó túrát csinálni – mondta Tóth Miklós, a túra egyik megálmodója a Kemma.hu-nak.

Egy ViatorTata túra mindenkinek

Azt, hogy sikerült valami különlegeset alkotniuk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a második alkalommal megrendezett túrára több mint 480 fő érkezett, köztük Ráckevéről, Szombathelyről, sőt, a Balaton mellől is. A regisztrált résztvevők száma meghaladta a háromszázat, de sokan a helyszínen csatlakoztak – őket a jó idő és a barátságos szervezés csalogatta a természetbe. A ViatorTata nem egyetlen útvonalat jelent, hanem egy teljes túrapalettát – az egészen könnyű, 8 kilométeres városi sétától az 55 kilométeres, komoly szintemelkedést tartalmazó kalandtúráig mindenki megtalálhatja a saját tempójához és állóképességéhez illő kihívást. A szervezők célja már az elején az volt, hogy lépcsőzetes rendszerben építsék fel a távokat, így a kezdők éppúgy kedvet kaphatnak a túrázáshoz, mint a gyakorlott természetjárók.

Túra, ami közösséggé formál

Attila, a 68 éves nyugdíjas ráckevei katona a Kálvária dombon elmondta, hogy tavaly még a 25 kilométeres távon vett részt. Idén már „a térdem jelezte, hogy most inkább a nyolcast válasszam” – mondta mosolyogva, de hozzátette: most nem egyedül érkezett, elhozta a barátait is, így közösen fedezhetik fel Tata szépségeit. A túraútvonalakat nemcsak szépen megtervezték, de minden részletre figyeltek: ellenőrzőpontok, frissítőállomások, sőt, a hosszabb távoknál meleg étkezés is várta a túrázókat. A szervezők szerint egy ilyen eseményt egy évnyi munka előz meg: útvonaltervezés, engedélyeztetés, helyszíni bejárások, partnerek felkutatása – de megéri, mert a Viator már nem csupán egy tatai esemény, hanem egy országos túranap, ahol a város természeti és kulturális öröksége új fényt kap.