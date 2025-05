Ezeket az utakat zárják le nálunk a Tour de Hongrie miatt

Mint arról mi is beszámoltunk korábban, a Tour de Hongrie 100. futama idén Budapesten - akárcsak száz évvel ezelőtt - a Szent Gellért térről rajtol majd el. A Tour de Hongrie-t május 14. és 18. között rendezik meg, az idei kiírás során 885 kilométernyi tekerés vár a világ legjobb kerékpárosaira. 2021-ben a viadal harmadik szakaszának befutója volt Tatán, idén pedig a negyedik etap rajtjának házigazdája lesz a több mint huszonháromezer lakosú kisváros. Emellett azonban a verseny további településeket is érint ilyen-olyan formában, amelyről a rendőrség most közzétette a legfontosabb tudnivalókat.

A Tour de Hongrie Tatán, a verseny korábban már többször is érintette Komárom-Esztergom vármegyét

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra