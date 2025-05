A fél országot lezárják a Tour de Hongrie miatt: mutatjuk hol és mikor ne legyél kocsival!

Öt nap alatt 885 kilométert tekernek le a versenyzők a Tour de Hongrie során: Budapestről indulva, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyéken át, több mint száz település érintésével.

A negyedik napon érkezik a Tour de Hongrie mezőnye Tatára. De Komárom-Esztergomban szerdán, szombaton és vasárnap is számíthatunk lezárásokra

Forrás: tdh.hu

Tata nem először kap fontos szerepet: 2021-ben befutóhely volt, most pedig a rajt városa lesz a település. Ez igazi közösségi show – a nézők ezúttal is szemtől szembe drukkolhatnak a bicikliseknek, versenyzői kulisszatitkokba leshetnek be, és garantáltan pezseg majd a belváros. Ráadásul a világ 200 országában követik majd élőben, ahogy, elhagyva a Kossuth teret, útjára engedik a mezőnyt.

Lezárások a Tour de Hongrie miatt

Május 14., szerda – 1. szakasz (Budapest → Győr, 210 km)

A dél körüli órákban Bokod és Dad utcáin élhetjük át, ahogy a versenybiztonság érdekében fokozatos forgalomkorlátozások lépnek életbe, majd a mezőny áthaladása után délután negyed öttől kezdik feloldani a lezárásokat.

Bokod: 12:56–13:46

Dad: 13:00–13:50

Császár 13:08–13:58

Vérteskethely 13:15–14:05

Kisbér 13:22–14:12

Bakonyszombathely 13:42–14:22

Bakonybánk 13:48–14:28

Május 17., szombat – 4. szakasz (Tata → Székesfehérvár, 154 km)

Tata reflektorfénybe kerül: kora délelőtt már a belvárosban elkezdődnek a korlátozások, hogy 12:15-kor tökéletes rendeződjön a rajt, a szurkolói zónákban élő programok és helyi kínálat várja a nézelődőket. A megye többi érintett településén is hasonlóan 12:00 körül indulnak a lezárások, és a verseny lezárása után, nagyjából 16:30-ig tart a forgalom fokozatos visszaengedése.

Tata, Kossuth tér (rajtzóna): 12:15–12:27

Környe: 12:38–12:50

Kömlőd: 12:48–13:00

Dad: 12:54–13:06

Bokod: 12:59–13:11

Oroszlány: 13:06–13:09

Május 18., vasárnap – 5. szakasz (Etyek → Esztergom, 170 km)

A vasárnapi etap a megye északi részét érinti: a hangulat délutánra tetőzik Esztergomban, ahol a Bazilika előtti befutóra gyülekeznek a legtöbben. A biztonsági korlátozások 14:30-kor lépnek életbe, és a befutó után, kb. 16:30-kor oldják fel őket.

Leányvár: 14:46–14:56

Dorog: 14:49–15:19

Esztergom-Kertváros: 14:53–15:23

Esztergom, Bazilika (befutó): 15:53–16:05

Komárom-Esztergom megye számára három nap forgalomkorlátozást, de egyben hatalmas élményt hoz a Tour de Hongrie. A helyi éttermek és szálláshelyek megtelnek vendégekkel, a szurkolói zónák ünnepi közösséggé válnak és a nemzetközi média is reflektorfénybe állítja a magyar városokat.