Új élet költözött Vértesszőlős központjába +fotók, videó

Új fejezet kezdődött Vértesszőlős életében: a településközpont látványosan megszépült, miközben számos praktikus és biztonságot szolgáló fejlesztés is megvalósult. A TOP-os uniós pályázat révén a község 450 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből egy átfogó rekonstrukciós beruházás valósult meg – méghozzá a lakosság igényeihez igazodva.

Felavatták Vértesszőlős új településközpontját. A projektzárón a gyerekeké volt a főszerep

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A fejlesztés Vértesszőlős központi területét, a Templom utcát érintette. Bogár István polgármester elmondása szerint csaknem 70 háznál korszerűsítették az elektromos hálózatot: a régi oszlopos vezetékrendszert modern, biztonságos földkábeles rendszerre cserélték. Ezzel párhuzamosan befedték a nyílt csapadékvíz-elvezető árkokat, ami nemcsak az esztétikai megjelenést javította, hanem a gyalogos- és járműközlekedés biztonságát is növelte. Ehhez a település további 100 millió forint önerőt tett a projektbe, így a végösszeg 550 millió forint lett.

Új településközpont, új lehetőségek

A közlekedési rendszer teljesen új alapokra került. A projekt egyik leglátványosabb eleme, hogy egyirányúsították az iskolához vezető forgalmat, így sokkal biztonságosabban lehet megközelíteni az intézményt – különösen reggelente, amikor a gyerekeket hozzák-viszik. Emellett elválasztott gyalog- és kerékpárutat alakítottak ki, ami új nyomvonalon, korszerű szabályozások mentén készült el. A központi fejlesztés részeként 73 darab új parkolóhelyet alakítottak ki. Ezek közül kettő a mozgásukban korlátozottak számára készült, négy pedig előkészített csatlakozási lehetőséggel elektromos gépjárművek töltésére is alkalmas lesz. A parkolók egy része P+R funkciót is ellát, vagyis nemcsak a helyiek, hanem az ingázók számára is kényelmes és fenntartható megoldást kínál. A településképi megújulás sem maradt el: új fákat ültettek, felújították a zöldterületeket, a korábbi rendezetlen közterek helyett immár igényes, közösségi használatra is alkalmas környezet várja a vértesszőlősieket. A cél az volt, hogy a település központi része valóban tükrözze azt az élhető, gondoskodó településképet, amelyre a falu az elmúlt években tudatosan törekedett.