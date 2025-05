Kihalás előtt álló fajt találtak a Csónakázó-tóban

Tatabánya Csónakázó-tavából egyenesen a Fővárosi Állatkertbe költözhet egy különleges, egzotikus vendég: a kínai csíkosteknős (Mauremys sinensis), amelyet Kínában már a kihalás veszélye fenyeget.

A tatabányai teknősvadász, Milán hálójában ezúttal olyan példány akadt, amit hazájában a kihalás veszélyeztet

Fotó: beküldött

A tatabányai teknősvadász, Petrovics Milán rendszeresen beszámol a Kemma.hu-nak a Tatabányán felbukkanó különleges fajokról, és mint mondja, ez a teknős is egyaránt kivívta a figyelmet ritkaságával és különleges külsejével.

Ritka teknőst találtak a Csónakázó-tóban

– A tatabányai Csóni tó egyike azon hazai vizeknek, ahol semmilyen veszély nem fenyegeti – ha magamat kivonom a képletből – így tehát nem is meglepő, hogy a tavalyi matuzsálem után, idén májusban egy fiatalabb példány is előkerült – magyarázta Milán

– A Mauremys sinensis annak idején akkor lett népszerű itthon, amikor betiltották a sárgafülű ékszerteknős árusítását. A kereskedők mindenféle fajjal előálltak, amivel tudtak. Nem számított, hogy az amerikai és ázsiai farmokon a hibridizáció gyakran már olyan jelentős volt, hogy sok esetben már azt sem lehetett biztosan megmondani, hogy milyen teknős is lapul a terráriumban. Ez a faj áldozata lett egy olyan ökológiai katasztrófának, amelyben vegyesen vesz részt a vadonfogás túlzásba vitele, valamint az élőhelyének eltűnése, pusztulása – tette hozzá a teknősvadász, aki szerint ez a faj a hobbitartás árnyoldalát is jelképezi.