Újra megnyithat a tatai "metrólejáró"

Tata szívében, a Kossuth téren álló, furcsa kis építmény, amit sokan csak „metrólejáróként” emlegetnek, már hosszú ideje dísznek sem mondható. Régen újságokat árultak itt, most viszont legfeljebb galambok nézik a tetejéről a közlekedést. Az önkormányzat most úgy döntött: elég az ürességből, új életet lehelnek az egykor szebb napokat látott tatai pavilonba.

A cél? Olyan ötletgazdát találni, aki nemcsak felújítaná, hanem új funkcióval is megtöltené a különleges helyszínt. Pályázatot írnak ki, és már most lehet tudni: azoknak áll a zászló, akik közösségi vagy turisztikai vonzerőt jelentenének – például egy menő kávézóval, egyedi kézműves bolttal vagy egy izgalmas minigalériával.

Újjáéledhet a tatai pavilon

A városvezetés kikötései: legalább napi 4 órás nyitvatartás, fix minimum 35 ezer forint havi bérleti díj, és persze az sem baj, ha az új funkció illik Tata hangulatához. Érdekesség, hogy éppen két éve számoltunk be arról, hogy: „Turisztikai információk mellett ajándéktárgyakat is vásárolhatnak az érdeklődők az újból megnyílt turisztikai ponton a Kossuth téren. Azonban úgy néz ki, ez az ötlet mégsem vált be.

Mint arról korábban beszámoltunk: a sokakat megosztó „kocka” annak idején a Kossuth tér felújításának keretében épült meg, azonban az elmúlt években a tulajdonosa nem tudta teljes körűen hasznosítani, így az 5 éves fenntartási idő lejártával felmerült az értékesítése. A tatai önkormányzat pedig úgy gondolta, hogy a közeli Fischer-házban működő Tata és Környéke Turisztikai Egyesület munkáját segítené egy olyan központi helyen lévő épület, ahol – főleg turisztikai szezonban – teljes körű tájékoztatást kaphatnának az ide érkező turisták, de a város és a környék lakosai is. Az 5 millió forintos vételárat az önkormányzatnak két részletben, két év alatt kell kifizetnie.