Mutatjuk hol épülhet meg Tata első kutyafuttatója

A tervek szerint a kutyafuttatónak része lesz egy akadálypálya a mozgékony ebeknek, valamint padok és ivókutak is kerülnek a területre. A Tiszta Szívvel az Állatokért csapata azt ígéri, hogy a további részletekkel – köztük a használat feltételeivel, átadási időponttal és ünnepélyes avatóval – hamarosan jelentkeznek. Ez az beruházás nemcsak a négylábúak életét könnyíti majd meg, hanem a város lakóinak is új, közösségépítő találkozóhelyet kínál. A tataiak már most izgatottan várják, hogy a környék egyik legszebb zöld területén végre baráti sétákat, közös tréningeket és boldog futkározást szervezhessenek kedvenceikkel.

A pezsgőgyár mögötti fás, árnyékos területet vehetik hamarosan birtokba a négylábúak és gazdáik

Forrás: Facebook/Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány

Lesz folytatás?

Talán nem kell újra hosszú éveket várni egy második kutyafuttató építésére. Michl József, Tata polgármestere korábban arról beszélt, hogy az Öreg-tó tófarok részének felújítása során, arra a területre is terveznek egy részt a négylábúak számára, ahol még pancsolhatnak is az ebek. A város vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a 500 millió forintos pályázatból megvalósulható fejlesztésre még azért várni kell. Egyelőre az egyeztetések zajlanak. Ha minden jól megy, két év múlva megnyithat a második kutyafuttató is Tatán.