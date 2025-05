Visszatérhet Szoboszlai Dominik régi barátja: mutatjuk ki lehet az

Nem mindennapi helyzet alakult ki a Liverpoolnál, ahol Szoboszlai Dominik csapata komoly veszteséget szenved a védelemben – Trent Alexander-Arnold ugyanis bejelentette, hogy a szezon végén távozik. Szoboszlai Dominik szívszorító üzenetben búcsúzott a védőtől, és a szurkolók joggal aggódnak, hogyan folytatódik ezek után a liverpooli sikersztori. A csapat nem tétlen, hiszen már a támadósor megerősítését tervezi, hogy pótolni tudják a távozó sztárokat.

Szoboszlai Dominik régi csapattársa, Christopher Nkunku térhet vissza

Fotó: Sebastian Widmann / Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik újra régi lipcsei barátjával játszhat

A Bors cikke szerint a Liverpool támadósor megerősítése most kulcskérdés. Már három éve figyelték az akkor még lipcsei színekben játszó Christopher Nkunkut, aki végül Chelsea játékos lett, ám ott a folyamatos sérülések miatt nem tudott beilleszkedni, és nem vált meghatározó szereplővé. Most azonban új esélyt kaphat Arne Slot vezetésével.

Nkunku nem ismeretlen Szoboszlai Dominik számára: két éven át játszottak együtt a lipcsei csapatnál, ahol közösen két Német Kupát is nyertek. A 2023-as kupadöntő volt talán a legemlékezetesebb közös pillanatuk, ahol mindketten betaláltak, és ezzel 2-0-ra győzték le a Frankfurtot. Egy ilyen régi barát, mint Nkunku érkezése mentőöv lehet Szoboszlai számára ebben a nehéz átmeneti időszakban.

A kérdés most az, hogy a sok változás közepette megtalálja-e a helyét Szoboszlai Dominik, vagy a csapat körüli bizonytalanság miatt – beleértve Trent Alexander-Arnold szerződésének felbontását is – összeomolhat-e a liverpooli középpálya szerkezete? Az biztos, hogy az angol klub idén nyáron nem csak a múlt sebeit igyekszik begyógyítani, hanem új alapokra is helyezi a támadósort.