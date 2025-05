Egy hit: Szoboszlai és Kerkez együtt élnek, együtt halnak

A Bournemouth szenzációs, 2-1-es győzelme az Arsenal ellen újabb izgalmakat hozott a magyar fociszurkolók életébe. Kerkez Milos örömét világgá kürtölte, méghozzá az Instagramon, amire Szoboszlai Dominik, aki nem idegen a közösségi média világában, villámgyorsan válaszolt. A két magyar futballsztár között láthatóan erősödik a kapcsolat. De vajon mit hoz a nyár, és szorosabb lesz-e az összefonódás Liverpoolban? Szoboszlai Dominik neve most mindenhol ott van, hiszen a Liverpool Chelsea elleni meccse is befolyásolhatja a bajnokság hajráját.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik barátsága a pletykák szerint tovább erősödhet a Liverpoolban

Fotó: Andrew Powell / Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik és Kerkez: közös hit, közös jövő Liverpoolban

Kerkez Milos csapata, a Bournemouth, bravúros győzelmet aratott az Arsenal vendégeként, ami önmagában is nagy szó, hiszen előzetesen szinte mindenki kiesőjelöltként számolt a klubbal. A Magyar Nemzet cikke szerint mostanra azonban Kerkez és társai a nyolcadik helyig jutottak a Premier League-ben, még ha a nemzetközi kupaszereplés továbbra is csak álom marad. Az Arsenal pedig inkább a Bajnokok Ligája visszavágóra koncentrál, hiszen a PSG elleni összecsapás mindennél fontosabb számukra.

Ez a Bournemouth-i siker azonban nem csak a pontokról szólt. Kerkez Milos Instagramján rögtön megosztotta az örömét a Bournemouth-Arsenal meccs után, a bejegyzésben a „We believe” (hiszünk benne) üzenettel – aminek hatására gyorsan felrobbant az internet. Szoboszlai Dominik sem maradt csendben: „We do”, vagyis „Mi is” – írta egy szívecskés reakcióval válaszolva. Kerkez erre már csak pislogó emojit tudott reagálni. A két magyar sztár tehát nem csak pályán, de az online térben is látványosan figyeli egymást.

Az igazi bulvárkérdés most, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik valóban egy csapatban folytathatják-e, méghozzá a Liverpoolban. A nyári átigazolási időszak egyik legizgalmasabb pletykája, hogy Kerkez neve egyre gyakrabban kerül szóba Anfield Road környékén. A Liverpool tűnik a legesélyesebbnek, de a háttérben a Real Madrid is szívesen látná soraiban a magyar balhátvédet – főként azért, mert Xabi Alonso is nagyra tartja Kerkezt, és a spanyol gigásznál égető a balhátvéd-probléma.