Eldőlt, hol lesz Szákszend új játszótere – fontos döntések a közgyűlésen

Április 23-án tartotta ülését a szákszendi képviselő-testület, amely egyperces néma főhajtással emlékezett meg Bársony Éváról, az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetőjéről, aki tragikus hirtelenséggel hunyt el április 15-én.

Szákszend testülete döntött

Forrás: szakszend.hu

Légkondit kap az óvoda

A szákszendi közgyűlés zárt ajtók mögött tárgyalta az idei évre vonatkozó kitüntetési javaslatokat, nyílt ülésen pedig több előterjesztést is elfogadtak. Döntés született a Kiskuckó Óvoda két csoportszobájának klimatizálásáról: az MK Cool Kft. ajánlatát fogadták el. A védőnő kérésére újraélesztési gyakorlóbabát is vásárol az önkormányzat, legfeljebb bruttó 150.000 forint értékben.

Bűncselekmény kerülők a szákszendiek

Elfogadták a gyermekvédelmi feladatokról és a közbiztonsági helyzetről szóló beszámolókat is. Hufnágel Ákos rendőr alezredes kiemelte: Szákszend a legkevésbé bűnügyileg fertőzött település a kapitányság területén. A húsvéti Finn módszeres ellenőrzés során egyetlen ittas vezetőt sem találtak.

Téma volt az M1-es autópálya felújítása is. A többéves munka forgalmi torlódásokat hozhat, a teherforgalom elterelése komoly feladat elé állítja a rendőrséget – Szákszend reméli, hogy elkerüli a legnagyobb terhelést. A testület pályázatot nyújt be 60 köbméter szociális tűzifa vásárlására, 152.400 forintos önrésszel. Emellett elfogadták az önkormányzati gépek lakossági bérlésének szabályait is.

Kiderült, hol lesz az új játszótér

Végül a legfontosabb helyi fejlesztés: a képviselők döntöttek a faluba tervezett új játszótér helyszínéről. A beruházás a Kossuth–Fő–Csillag utcák találkozásánál lévő háromszög alakú területen valósulhat meg.