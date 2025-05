Retró: hangosan szólt az ének az erődben

Pénteken a Szóljon hangosan az ének című sláger előadójának műsorával kezdődött a koncertek sora a Monostori erődben 29 fokos, már-már nyárias időben. Soltész Rezső elénekelte ezt a slágert is, de hallható volt például a Várj!, az Annabella, és olyan dalok, amelyeket mások is sikerre vittek, így például a Gondolsz-e majd rám?, A 67-es út és az Egy szál harangvirág. A Szóljon hangosan az éneket a közönség is énekelte vele, még azok a lányok is, akik az este hétkor kezdődő Hooligans-koncertjére foglalták már el jó előre helyüket a színpad előtti első sorban.

Soltész Rezső a Szóljon hangosan az ének című slágerét is előadta a Monostori erődben

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Soltész Rezső mellett egy nappal korábban Delhusa Gjon is fellépett Komáromi Napokon, repertoárjából a Nika se perimeno sem maradhatott ki.

Soltész Rezső előadása után dedikált és szelfizett is tisztelőivel és szívesen válaszolt a Kemma.hu kérdéseire is. Megtudtuk tőle, hogy karácsony környékén jelenik majd meg az új lemeze, amelyen vadonatúj dalai mellett néhány pályatársának slágerei is hallhatók lesznek.

– A legfontosabb számomra az, hogy a dalaim, szerzeményeim mellett olyan nóták is helyet kapjanak a lemezen, amelyeket a közönség régóta szeret, és bizony, azokat én is szívesen elénekeltem volna annak idején. Egy kicsit áthangszereljük ezeket, igazítva a mai kor hangzásához.

Úgy gondolom, nem nagy vétség az, hogy egy kicsit hozzájárulok ahhoz, hogy ezek a slágerek tovább éljenek

– hangsúlyozta Soltész Rezső.

Soltész Rezső előrehozott római vakációja

A népszerű énekes azt is elárulta, hogy korábbi együttese, a Corvina már egy kicsit elfáradt, új megjelenési módot keresett és az önálló, szólóénekesi pálya mellett döntött. Álmában sem gondolta volna, hogy a Szóljon hangosan az ének ekkora sikert arat majd és 44 év után is fújják az emberek.

Amikor azt kérdeztük tőle, hogy közeleg a nyár, és egykori slágerének címét idézve, készül-e Római vakációra, kicsit elérzékenyülve válaszolt:

– A római vakáció nem is olyan régen történt meg, születésnapom alkalmából utaztunk oda a két lányommal. Nagyszerű hétvégét töltöttünk ott húsvétkor. Nagyon jól éreztem magam a gyerekekkel, nagyon szeretem a családom. Igaz, A római vakációt egy kicsit előrébb hoztuk, de így is fantasztikus élmény volt! – tette hozzá Soltész Rezső.