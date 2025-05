Repülős Gizi és a bánhidai kutyák örök legendája: így menekült el utoljára a híres tolvajnő

Kevés olyan bűnöző van Magyarországon, akit országos és nemzetközi szinten is ismernek. Repülős Gizi közéjük tartozik. A miskolci származású Bodnár Gizella több mint kétszáz betöréssel írta be magát a kriminalisztika történetébe, és még 91 évesen is képes volt bajba keveredni. Hírhedtsége már életében legendává tette. Ő lett a magyar kleptománia legismertebb arca, akiről még az angol sajtó is írt, Flying Gizi néven.

A 91 éves tolvaj, Repülős Gizi határainkon túl is legendás tolvaj volt

Most a boon.hu idézte fel az ismert bűnöző életét. Gizi gyermekként jó eszű, több nyelvet beszélő, tehetséges lány volt, akit Szent-Györgyi Albert is kezelt. A Nobel-díjas tudós állítólag azt jósolta: világhírű művész vagy bűnöző lesz belőle. Az utóbbi lett igaz. A kleptomániára hivatkozva magyarázta, miért lopott egész életében. Még akkor is, amikor már kilencven felett járt. Papírja is volt róla, hogy nem tud ellenállni a kísértésnek.

Ezért lett Repülős Gizi

A „repülős” becenevet állítólag az ötvenes években szerezte, amikor belföldi repülőjáratokkal utazott városról városra, hogy ott kövessen el betöréseket. Ő maga később azt állította, hogy retteg a repüléstől, és a repülőjegy, amit nála találtak, valójában a férjéé volt. Akárhogy is, a legenda megszületett. Gizi világszerte megjárta Londont, Párizst, Amszterdamot, sőt, magyarnóta-énekesként is fellépett. 40 év börtönbüntetéséből húszat töltött le. Élete alkonyán Komáromba költözött azért, hogy ott majd nyugodtabb élete lesz, de 2009-ben ott is lopáson érték. Utoljára 2017-ben keveredett egy zűrös ügybe, de ott nem emeltek vádat ellene. Úgy fest, ez az ügy pont egy tatabányai volt.

Olvasónkhoz is betört

Olvasónk, Izing László 2017-ben azt mesélte portálunknak, hogy Repülős Gizi náluk is próbálkozott. Mint írta, kutyájuk igen agresszívan fogadta az idős asszonyt, aki náluk is azzal a szöveggel próbálkozott, hogy egy színházi emberkét keres.

– A kutyánk ki is kísérte! Nagyon agresszívan ugatta és meg is csípte szerintem – tette hozzá László, akitől akkor azt is megtudtuk, hogy Repülős Gizit az sem érdekelte, hogy az édesapja a kerti hintában üldögélt éppen, és hogy értesítették a rendőrséget.