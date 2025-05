"Ancsával" is repülhettek a repülős napon +fotók, videó

A sétarepülésre egész nap lehetőség van: két Cessna 172 - ez az a típus, amely Escobar drogszállmányát viszi a róla szóló fimben - egy AN 2-es "Ancsa", egy helikopter, egy autogyro és egy motoros sárkányrepülőárja a repülni vágyókat. A programon belül honvédelmi sportágbemutató is várható. A helyszínen természetesen minden biztonsági tudnivalókat elmondanak és a létszámkorlátra is figyelnek. Ottjártunkkor épp a helikopter szállt fel és Ancsa landolt.