Szívszaggató szavakkal emlékeztek meg Cipőről a koncerten

Villámgyorsan lepörgött négy nap a Komáromi Napok zenei fesztiváljából, bár valószínűleg a szervezők azért másként nyilatkoznának. A Republic újra nagy sikert aratott, vasárnap pedig jöhet a Neoton és az R-GO is.

Boros Csaba, a Republic frontembere

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

A fesztivál szerdai, nyitó napján a Tankcsapda csalogatott ezreket a műemlék falai közé, május elsején sokan voltak kíváncsiak Pápai Joci, illetve Nagy Feró és a Beatrice koncertjére, és talán még többen látogattak el az erődbe szombaton, amikor a Margaret Island, a Hooligans, valamint ByeAlex és a Slepp is fellépett. De nem érdemes különbséget tenni kinek a koncertjén voltak többen vagy kevesebben, a lényeg az, hogy minden korosztály talált magának megfelelő előadót, zenekart, dj-t.

Szombaton kora este aztán, a 31 fokos kánikula után sokan aggódva tekintettek nyugat felé, ahonnan csúnya sötét felhők érkeztek. Valaki a telefonját mutatta, amely képernyőjén az volt olvasható, "eső lehetséges ekkor: holnap." A Republic-fant azonban ez cseppet sem nyugtatta meg, hiszen az ég is megdörrent, aztán háromnegyed hét körül kövér cseppekkel megérkezett a csapadék. Tíz perc sem volt amíg zuhogott, a New Level Empire és a Republic is ideálisnak mondható időben lépett fel.

A Republic frontembere megemlékezett a 60 éve született Cipőről

A 35 éves múltra visszatekintő banda legnépszerűbb slágerei is felcsendültek, így például a Repül a bálna, a Ha itt lennél velem, Ha mégegyszer láthatnám, a Szeretni valakit valamiért, a 16 tonna fekete szén, vagy éppen A 67-es út és a Szállj el kismadár. Most is szakadt a hó és Micimackó fázott. Ez azonban ebben a formában ezúttal nem volt igaz.

Boros Csaba, a Republic frontembere könnyeket is csalt a szemekbe, néhány mondatban megemlékezett a zenekar néhai énekeséről Bódi Lászlóról, vagyis Cipőről, aki éppen a komáromi koncert napján lett volna 60 éves.

Vasárnap a délelőtti gyerekprogramok után délután folytatódnak a bulik a Monostori erődben, jön a Neoton és az R-GO is. Lehet, hogy az esőkabátokra is szükség lesz.