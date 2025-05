Minden nap értünk dolgoznak, most őket ünnepeltük

Minden nap szolgálnak és védenek, de az év egy napján most őket ünnepeljük. A rendőrnap alkalmából Komárom-Esztergom vármegye rendőrei kaptak elismerést kiemelkedő munkájukért.

A rendőrnap alkalmából többen is elismerésben és előléptetésben részesültek

Fotó: facebook/Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

Az ünnepség fénye mellett megható pillanatok is gazdagították az eseményt, amikor évtizedes szolgálatokat és kimagasló eredményeket díjaztak.

Rendőrnapi elismerések

A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számoltak be arról, hogy Boross Zoltán László rendőr ezredes a rendőr dandártábornok rendfokozatába lépett, elismerve vezetői képességeit és a rendőrség iránt tanúsított elhivatottságát. A belügyminiszter által adományozott Szent György Érdemjelet Zombori Zoltán rendőr alezredes, a nyomozó alosztály vezetője vehette át, aki példamutató munkájával érdemelte ki ezt a kitüntetést.

Az eseményen nemcsak előléptetésekre került sor, hanem az összefogás erejét is megünnepelték: Ladislav Szuri és Ivan Mayer főhadnagyok emlékplakettet kaptak a szlovák rendőrséggel való sikeres együttműködésükért, amely egy jelentős bűncselekmény gyanúsítottjának elfogásában segített.

Kiemelkedőek az esztergomi rendőrök

Az év rendőrkapitánysága címet az Esztergomi Rendőrkapitányság nyerte el, kiemelkedő teljesítménye alapján. Az egyéni elismerések közül kiemelendő Lábos Anikó rendőr őrnagy, az év szakszolgálati szakembere, valamint Horváth István rendőr törzszászlós, aki az év bűnügyi szakembere címet nyerte el.

Nemcsak a kapitánysági dolgozók, hanem adminisztratív alkalmazottak is díjazásban részesültek, hiszen a rendőrségi munka hátterében végzett kimagasló teljesítmények is fontos részét képezik a szervezet sikerének. Pénzjutalomban részesültek többek között Migné Tóth Renáta és Pruzsina Alice munkatársak is.

A rendőrnapi ünnepség nemcsak az elmúlt év eredményeit, hanem a mindennapok hőseit is reflektorfénybe helyezte, akik elhivatottan dolgoznak a közösség biztonságáért.

Gratulálunk minden kitüntetettnek!