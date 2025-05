Erre várt mindenki! Felszáll a füst a vatikánban

Második napja tart a Sixtus-kápolnában a konklávé. A csütörtöki első pápaválasztás után, szerda este 21:00-kor szállt fel az első füst. Csütörtök reggel, pedig újra összegyűltek a bíborosok, hogy döntsenek: ki legyen Ferenc pápa utódja.

A pápaválasztás ezen fordulója sem hozott eredményt a Sixtus-kápolnában

Fotó: Vatican Media / Forrás: Vatican Media

Pápaválasztás: még nem döntöttek

Az egyik legesélyesebb jelölt Erdő Péter is köztük van. Ferenc pápa halála óta többször is felmerült, hogy ő lehet a következő pápa. A külvilágtól elzárt konklávé, a csütörtöki első szavazáson sem jutott dűlőre, ahogy az az élő közvetítésen is látható volt, fekete füst szállt fel a kéményből. A fehér füst jelentené azt, hogy megvan az új pápa.

A világ élő adásban figyeli folyamatosan, hogy vajon megszületik-e a döntés.