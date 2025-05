Megbénultak a stábok a Vatikán előtt: fehér füst és internet sincsen

Továbbra is zajlik a pápaválasztás 2025-ös konklávéja, bár legutóbbi állás szerint, ahogy mi is megírtuk, egyelőre eredmény nélkül. Gyakorlatilag az egész világ, köztük a magyar sajtó alkalmazottai is árgus szemekkel figyelik a történéseket, amelyről élőben is közvetítenek. Utóbbinál mint kiderült, komoly problémák adódtak. Egy kinn dolgozó stábtag szerint nem hogy a Vatikánban, de még azon kívül is alig van internet.

A pápaválasztás 2025-ös élő közvetítése több külsős stábnak is komoly gondot okozott

Fotó: Anadolu / Forrás: Getty Images

Pápaválasztás 2025-ben élőben, de képkockánként

Ahogy a jelenleg is Róma városában forgató stábtagtól megtudtuk, komoly gondot jelent bármilyen élő közvetítés lebonyolítása. Elmondása szerint számos más stáb is hasonló gondokkal küzdött. Ilyenkor egyébként is teljes kommunikációs zárlat van a Vatikánban, hogy a bíborosokat semmi ne zavarja meg az új pápa kiválasztásában, és hogy véletlenül se szivároghasson ki semmilyen információ a külvilág felé.