Sikeres évet zártak az oroszlániy önkéntes tűzoltók

A minap tartotta éves közgyűlését az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Oroszlányi ÖTE) az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal nagy tanácstermében. A rendezvényen az egyesület vezetése és tagsága értékelte a 2024-es évet, ismertette az elért eredményeket, és meghatározta a 2025-ös év kiemelt céljait.

Sikeres évet zártak a tűzoltók. Évértékelő közgyűlést tartott az Oroszlányi ÖTE.

Forrás: oroszlany.hu

Az Oroszlányi ÖTE elnöke is felszólalt

Tyukodi József elnök beszámolójában kiemelte, hogy az elmúlt esztendőben az egyesület sikeresen vett részt több pályázaton: az Oroszlány városi társadalmi célú, a Bethlen Gábor Alap, valamint a katasztrófavédelmi pályázatok révén bővítették felszereléseiket – például EDR rádióval és tömlőhidakkal. Emellett aktívan jelen voltak városi eseményeken is, mint a Haraszthegyi Piknik vagy a kiszebábégetés, és részt vettek baráti körök programjain is.

Előnyben a gyakorlat és a képzések

A közgyűlésen elfogadták a 2024-es pénzügyi beszámolót, véglegesítették a 2025-ös eseménynaptárt, és döntés született többek között a tagdíjemelésről is. Fontos napirendi pont volt a szakmai továbbképzések tervezése: a következő évben kiemelt figyelmet kapnak a kisgépkezelői tanfolyamok, például a fűrész- és szivattyúkezelői képzések, amelyeket az egyesület saját forrásból kíván finanszírozni. A közgyűlésen egyeztettek a Vértes Mentőcsoport 2025-ös gyakorlatának időpontjáról, megerősítették az éves versenyprogramot és a gyakorlási napokat is. Az esemény során elhangzott: a közösség ereje és a tagok önkéntes elkötelezettsége az alapja annak, hogy az Oroszlány ÖTE továbbra is megbízható résztvevője lehessen a város közösségi és biztonsági életének.

Támogatásra várnak

Tyukodi József elnök azt is jelezte, hogy 2025-ben tisztújításra kerül sor, mivel lejár a jelenlegi vezetőség négyéves ciklusa. A közgyűlés zárásaként az egyesület vezetése ismét felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával is támogathatják az Oroszlány ÖTE elhivatott munkáját és közösségi szerepvállalását.