Elismerték az Oroszlányi ÖTE tagjait

Május 4-én, Szent Flórián napján ünnepelte fennállásának 140. évfordulóját a Nyergesújfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az eseményen – amelynek az Ady Endre Művelődési Központ adott otthont – nemcsak a múlt előtt tisztelegtek, hanem azokat is elismerték, akik ma is hivatásuknak tekintik a segítségnyújtást. Az Oroszlányi ÖTE tagjait is elismerték.

Takács Károly elsimerte az Oroszlányi ÖTE három dolgozóját

Forrás: Takács Károly - Oroszlány polgármestere/Facebook

Oroszlány hőseit is elismerték

A rendezvény kiemelkedő pillanata volt, amikor három Oroszlányi ÖTE-tag munkáját is elismerték. A kitüntetéseket a szakmai elhivatottság, a példamutató szolgálat és a közösségért végzett áldozatos munka elismeréseként a város polgármestere Takács Károly adta át. Az elismerésben részesült tűzoltók:

Martin Zoltán, beosztott tűzoltó

Simon Máté, gépjárművezető

Szabó Imre, parancsnok

Forrás: Takács Károly - Oroszlány polgármestere/Facebook

Elhivatottak az Oroszlányi ÖTE dolgozói

Mindhárom tűzoltó hosszú ideje, lelkiismeretesen végzi munkáját Oroszlányban és térségében – gyakran elsőként érkeznek a bajba jutottak segítségére. Elhivatottságuk, szakértelmük és bátorságuk példaként szolgál a közösség számára.