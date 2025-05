Büszke lehet Oroszlány kedvenc fúvószenekara: Záray Viktor karmester lett

Nagy nap volt a május 2-a nemcsak Záray Viktornak, hanem az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekarnak is. A tehetséges másodkarmesterünk fényes sikerrel tartotta meg diplomakoncertjét, ahol Antonín Dvořák VIII. (G-dúr) szimfóniáját vezényelte.

Záray Viktor az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar másodkarnagya újabb minősítést szerzett

Büszke lehet az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar

És most már hivatalos: nemcsak karvezető, de diplomás karmester is lett. Az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar másodkarmesterének diplomakoncertjén a fúvószenekar tagjai és karnagya, Román Géza is részt vett. A fiatal tehetségnek közösségi oldalán is gratulált a zenekar.