Gyakoribb lesz a műszakiztatás? Nem az lesz az eredménye, amit várnak tőle

Az Európai Unió tervezete szerint 2026-tól a 10 évnél öregebb korú autóknak szigorúbb és gyakoribb műszaki vizsga dukál. A jelenlegi szabályozás 2 évente írja elő a műszakit, az EU 1 évre adná meg azt.

Egy tervezettel az autók átlagéletkorát és a károsanyag kibocsátást javítanák. Ám a szakértő szerint nem a várt eredményt hozza a szigorúbb és gyakoribb műszaki vizsga

Gyakoribb műszaki: nagyobb teher a műszaki állomásokra

Az EU tervei szerint évente kellene műszaki vizsgára mennie a 10 évnél öregebb autóknak. Emellett szigorúbb előírásoknak is meg kell majd felelniük. Emellett megszűnne a 125 köbcentiméternél nagyobb motorkerékpárok műszakivizsga-mentessége is, írta meg a Haon. A módosítások között szerepel, hogy a vizsgabizonyítványok egy közös, uniós szintű digitális adatbázisba kerülnének, és a járművek kilométeróra-állását is kötelezően rögzítenék szervizeléskor, hogy megakadályozzák az adatok manipulálását. A szigorítás célja egyrészt a közlekedésbiztonság javítása, másrészt a környezetszennyezés csökkentése.

Farkas Károly, a Magyar Autóklub közép-dunántúli kégiójának elnöke szerint azonban a gyakori vizsgáztatás a vizsgáztató szakemberekre ró hatalmas terhet és vagy sok autó fog kiesni a forgalomból miatta, vagy a csalásokra adhat okot a szigorítás.

Egyszerűen a gyakoribb vizsgára nincs kapacitás ma Magyarországon. A magyarországi gépjárműállomány 60 százaléka 10 évnél idősebb. Az autók átlagéletkora egyébként 16,2 év. Ezek most rázúdulnak a vizsgahelyekre

– jelentette ki az elnök. Hozzátette: a gyakoribb vizsgáztatás gyakoribb előkészítést, felkészítést is igényel, amely az autószerelő műhelyekre is sok terhet ró. Emellett az autótulajdonosok költségei is megemelkedhetnek, hiszen a szervízdíjon túl évente az idén megdrágult műszaki vizsgadíj is terheli a pénztárcát.

Emlékezetes: idén 17 év után emelte a közlekedési hatósági díjakat a kormány, ez átlag 35 százalékos áremelést jelentett. A műszaki vizsga minimum ára 16 290 forintról 26 ezer 700 forintra növekedett februárban.

Az ACEA (Európai Gépjárműgyártók Szövetsége) adatai szerint egyébként az Európai Unióban levő személyautók átlagéletkora 12 év. A legöregebb autóállomány (tehergépjárművekkel együtt számolva) Görögországban van egyébként: ott több mint 17 év az átlagéletkor.