Újraélnéd a motorozás hőskorszakát? Retro felvételeken az esztergomi motorosfesztivál!

Mint korábban megírtuk, nosztalgiával egybekötött fesztiválra hívják a motorosokat Esztergomba, a kemping területére idén júliusban. Az idén 30 éves motrosklub 29 éve szervezte meg az első motorostalálkozót.

Az 1997-es motoros gyorsulási verseny és felvonulás Esztergomban

Forrás: Amrein László

Motorostalálkozó az "öregebb" és a fiatalabb motorosgenerációnak

Az idei fesztiválon a motorozás hőskora, a '90-es évek idéződik vissza a kétnapos fesztiválon, akik, mint felidézték: 1996-ban szervezték az első találkozót a Szobi révnél. A szervezésben persze a helyi rockélet arcai, így a HD Band zenekar és Filip Gyuri is részt vettek - mesélte a Rangersvezetője, Madari Csaba.

– Célunk a motoros közösség összehívása volt. Létrehozni egy olyan eseményt, ahol a motorosok csupa olyan programmal és lehetőséggel találkozhatnak, amiket sehol máshol nem tudnak elérni. Erősíteni szerettük volna az összetartást, ami amúgy is jellemző a motoros társadalomra – idézte fel Csaba, aki mesélt a további sikerekről is.

A következő években tartották a hagyományt, ám a helyszín áttelepült az esztergomi Vadvirág Campingbe. A rendezvényen belül az Esztergom és Dorog közötti 1117-es főúton ( mai Suzuki út vagy Látóhegyi út) a gyorsulási versenyeket is rendeztek. 1998-tól a gyorsulási verseny már az EW ( EASY Wolf ) kupasorozat egyik állomása lett.

Emelt fővel mondhatjuk, hogy ezekkel a versenyekkel mi raktuk le a magyar gyorsulási verseny alapjait. Évről évre nőtt a rendezvény látogatottsága, több ezer ember jött el és nézte ámulva az akkoriban még ritkaságnak számító nagy köbcentis japán gyorsasági motorokat és élvezte, az annó lehetetlennek tűnő pillanatot, hogy motorok százai között sétálgat és testközelből látja, hallja őket.

Felidéztük velük a múltat, nosztalgiára hívunk minden motorost ezekkel a felejthetetlen képsorokkal.

Forrás: Amrein László

Az utolsó találkozó 2002-ben volt. Mint Csaba hozzátette: fájó szívvel engedték el a találkozókat, de a rohanó hétköznapok, a sok munka mellett nem volt idő a szervezésre.

Idén harminc éves a klub. Büszkék vagyunk rá, hogy fent tudtunk maradni, hogy egy olyan erős köteléket képez a klubtagok közötti barátság és bajtársiasság, hogy semmilyen társadalmi, gazdasági mélypont nem tudta ezt a közeget megszüntetni.

emelte ki Madari csava, aki elrulta: az idei fesztiválon a klaszszikus motorostalálkozók elemeivel készülnek majd. Mint hozzátette: nem csak az "öregeket" várják nosztalgiázni, hanem a fiatalabb generációkat is, akik 29 éve még csak a kapun kívülről álmodoztak a motorozásról - és most átélhetik a motoros életérzés ezen pillanatait is.