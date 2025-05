Szívszorító videó – így nézne ki ma Jimmy, Kaszás Attila és Máté Péter

A világ rengeteget változott az elmúlt időben. Már azt is megéltük, hogy a fejlődésnek köszönhetően szorongásra és együttérzésre képes mesterséges intelligencia tűnik kibontakozni, de a technológia felhasználása nem csak a kommunikáció terén ér el áttöréseket. A képi és videós modellek is egyre fejlettebbek, aminek köszönhetően láthatunk most három magyar legendát, mintha csak egy párhuzamos univerzumban nem vesztettük volna el őket, és ma is élnének.

Forrás: TikTok / everfilm_ai

Mesterséges intelligencia: vissza az életbe

Az everfilm_ai TikTok videójában Zámbó Jimmy, Kaszás Attila, és Máté Péter arcait láthatjuk úgy, mintha még ma is élnének és életkoruknak megfelelően idősödtek is volna. A könnyfakasztó videó – a technológiától megszokható módon – elképesztő realisztikussággal képzelte el a magyar zenészek szebb kort megélt változatait.

Egyszerre elképesztő látni és tölthet el szomorúsággal, hogy mennyi fantasztikus alkotást tudhatna magának az ország, ha az alábbi videó valóságos lenne. Egy biztos, a mesterséges intelligencia most biztos, hogy mindenkinek okoz bár könnyes pillanatot.