Meseposta-varázs ragadta magával a tatai gyerekeket

Valami varázslatos pezsgés járta át a levegőt, amikor a Meseposta világába csöppentek a gyerekek: nem kellett postásruhába bújniuk ahhoz, hogy átérezhessék a kézbesítés izgalmát.

A Meseposta Tatára is ellátogatott, ahol a gyerekek mellett a felnőtteket is elvarázsolta a postások izgalmas világa

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A különleges programot természetesen a Magyar Posta szervezte. Az Új Kajakház és Ökoturisztikai Központban pedig bélyegezni, címezni és képeslapokat alkotni is lehetett. Sokakat elvarázsolt a postások mesés birodalma.

Meseposta nem csak gyerekeknek

Az apróságok szeme felcsillant, amikor először ragadhatták meg a bélyegzőt: a mese­postás pecsétek nyuszis, csillag- és mesehős-mintáival telezsúfolt lapok pillanatok alatt váltak egyedi kis műalkotássá. A „bélyegző-vadászat” közben elsajátították, melyik lenyomat hová illik, és lépésről lépésre sajátíthatták el a helyes címzés fortélyait – hogy aztán a saját képeslapjuk a barátaik nevét viselje. A nagyobbak sem unatkoztak: játékos kvízeken derült fény a Magyar Posta múltjára, a különféle nyomtatványok titkaira, és arra, miért olyan fontos a pontosság, amikor a leveleket útnak indítjuk. Akik igazán elmélyültek, akár bélyegtervezői szerepbe is bújhattak, megalkotva saját „filatéliai különlegességüket”. A sokféle játék pedig még a felnőtteket is az asztalhoz csábította. Sok szülő próbálta ki tudását és ügyességét a különféle teszteken. És bizony hamar kiderült, hogy számukra is igazi kihívást rejtettek a feladatok.

A Meseposta program országos kezdeményezés: térítésmentesen kitelepül iskolákba, óvodákba, családi és városi rendezvényekre, most pedig az Új Kajakház mellett varázsolt feledhetetlen élményt Tata fiataljainak. A gyerekek nemcsak a bélyegek és a képeslapok világával ismerkedtek, hanem egy rendkívül élménydús, interaktív utazást tehettek a posta színes világába.