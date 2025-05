Fontosabbak a mesék, mint gondolnánk

Mi történik, ha a mesék birodalmába hívják egymást a kisgyermeknevelők? Egymásra találás, tapasztalatcsere, és egy közös cél: hogy a gyerekek képzelete ne a képernyőkön, hanem a szavakon keresztül szárnyaljon. A tata.hu számolt be arról, hogy nemzetközi mesekonferencia előadásaira kaptak meghívást a tatai szakemberek.

A tatai Csillagsziget Bölcsőde kisgyermeknevelői meghívást kaptak a mesekonferencia előadásaira

Forrás: Csillagsziget Bölcsőde

A „Mese a világom, világom a mese” című nemzetközi konferencián öt tatai kisgyermeknevelő is részt vett, akiket a tatai Csillagsziget Bölcsőde delegált. A rendezvényen nemcsak szakmai előadások és műhelymunkák zajlottak, hanem kötetlen beszélgetések is, amelyek alapot adtak a jövőbeli kapcsolatépítéshez a magyarországi és romániai intézmények között.

Mesekonferencia a gyerekekért

A találkozó különlegessége volt, hogy a pedagógusok intézménylátogatások során első kézből tapasztalhatták meg, hogyan működik a gondozás és nevelés Romániában – például a sepsiszentgyörgyi Pinokkió Óvodában. A konferencia egyik fő gondolata, hogy a mesélés élménye ma már nem természetes minden gyermek életében. A digitalizáció térhódítása miatt sok kisgyermek nem ismeri a könyvek vagy játékok valódi funkcióját, amikor először belép egy intézménybe. Éppen ezért a kisgyermeknevelők – vagy ahogy Romániában nevezik őket: kisdedóvók – munkája ma különösen nagy felelősséget jelent.

Kádár Annamária mesepszichológus, Kerekes Valéria (ELTE) és Bodoni Ágnes (az oxfordi Magyar Iskola elnöke) előadásai rávilágítottak: a mese nemcsak szórakoztat, de gyógyít is, és segít a gyermek pszichés szükségleteihez igazodva érzelmileg is fejlődni. A mesélés során a nevelő és gyermek közti kapcsolat megerősödik – feltéve, ha a felnőtt képes figyelni, alkalmazkodni, és valóban jelen lenni a gyermek világában. Az eseményen a tatai óvodák és az önkormányzat képviselői is jelen voltak, erősítve az együttműködést és a közös szakmai fejlődést. A szervezők és résztvevők közötti régi ismeretségek is hozzájárultak ahhoz a meleg, nyitott légkörhöz, amely a konferenciát jellemezte.

A kisgyermeknevelői hivatás sokszor láthatatlan, de alapvető része egy egészséges, érzelmileg stabil felnőtt társadalomnak. És bár nem könnyű, a mese útján járva talán egy kicsit könnyebb.