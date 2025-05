Új menetrend, utasokra szabva

A Volánbusz javaslatai:

Új járat indul reggel 6:20-kor a városközpontból Tatabányára, így tehermentesítve a korábbi zsúfolt járatokat.

A reggeli 7:05-ös járat menetrendje módosul, hogy jobban illeszkedjen az iskolakezdésekhez és a munkába járáshoz.

A vasútállomást érintő járatok menetrendjét pontosítják, hogy szorosabbra fűzzék az átszállásokat az érkező és induló vonatokkal.

A délutáni csúcsidőben több járat közlekedik Tatabánya felől Tata irányába, főként a 16:00 és 18:00 közötti időszakban.

Hétvégén új, kísérleti járatpárt indítanak a tó körüli forgalom kiszolgálására – ez különösen a turisták és a strandolók számára jó hír.

A társaság azt ígéri, hogy a most bevezetett módosításokat folyamatosan monitorozzák, és ha szükséges, további korrekciókra is nyitottak. A változások 2024. június közepétől lépnek életbe, az új menetrendeket a Volánbusz honlapján, valamint a helyi megállókban is elérhetővé teszik. Aki még nem tette, az most is bekapcsolódhat a párbeszédbe: a Volánbusz online kérdőívén keresztül továbbra is várják az utasok javaslatait.