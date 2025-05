Még a rendőröket is meglepték a részletek: három nő lett az ámokfutó áldozata

Egyetlen nap leforgása alatt három nőt is bántalmazott az a férfi, akit a tatabányai ügyészség most több bűncselekménnyel is vádol. A gyanú szerint az elkövető nemcsak testi sértéseket követett el, hanem megpróbált kirabolni egy nőt, és összesen 12 lopást is elkövetett. Az esetek tavaly február végén történtek Tatabányán.

Három nőt is bántalmazott a férfi

Fotó: MattGush / Forrás: Getty Images

Az első támadás hajnali öt óra után történt egy parkolóban, ahol a férfi hátulról ütötte meg a mit sem sejtő nőt. Az áldozat arccal az aszfaltra esett, kezein horzsolások keletkeztek. A férfi elmenekült, majd visszatért, de ekkor a nő már segítséget kért egy járókelőtől – a támadó őt is megdobálta kővel.

Negyedórával később újabb nőre támadt, akit mellkason lökött, majd a földre esett áldozatot sorsára hagyta. Néhány perccel később ismét lecsapott: egy benzinkút közelében próbált meg erőszakkal elvenni egy telefont egy járókelőtől, de szerencsére nem járt sikerrel.

Mint azt dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, a rablás bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés, garázdaság vétsége, könnyű testi sértés vétsége és többrendbeli lopás miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a letartóztatott férfival szemben, aki egy nap alatt három nőt támadott meg.

A férfit a bíróság továbbra is letartóztatásban tartja, és az ügyészség börtönbüntetés, közügyektől eltiltás, valamint csaknem 30 ezer forintos vagyonelkobzás kiszabását is indítványozta. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.