Május első hetében a végzős középiskolások ezrei adtak számot matematikatudásukról az idei középszintű matek érettségin. A feladatlap ezúttal is változatos kihívásokat tartogatott: volt benne szöveges feladat, halmazos példa, statisztika és egy kis geometria is – vagyis minden, amire egy felkészült diák számíthatott. Az írásbelin való jó szerepléshez nemcsak pontos számolás, hanem stratégiai gondolkodás és időmenedzsment is kellett.

A matek érettségi idén is tartogatott meglepetéseket videón mutattjuk a megoldásokat

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A matek tanár végig vezet a feladatokon

Hogy mik voltak a helyes megoldások? Milyen gondolkodásmód vezetett a jó válaszokhoz? És mire kellett különösen figyelni a diákoknak? Minderre választ ad Wunderlich Dóra, a Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tapasztalt matematika tanára, aki lépésről lépésre bemutatja a 2025-ös matek érettségi első feladatsorának nem hivatalos megoldásait.

Videón a matek érettségi megoldása

A videóban nemcsak a jó válaszokat ismerhetjük meg, hanem azt is, hogyan érdemes gondolkodni egy-egy típusfeladatnál, milyen tipikus hibákba lehet belefutni, és mely részeknél kellett különösen figyelni. A magyarázatok nemcsak az idei vizsgázóknak lehetnek hasznosak, hanem azoknak is, akik jövőre készülnek a megmérettetésre. A teljes videós megoldás és részletes magyarázat elérhető a Feol.hu oldalán.