Manuel „felrobbantotta” Esztergomot: együtt énekelt a tömeg a rapperrel

Mint megírtuk, a május 1-jei hosszú hétvégére Esztergomban négynapos igyenes fesztivállal készültek. Az első nap igazán ütősen indult, ugyanis a Fonogram-díjas rappert, Manuelt hozták el a szervezők, a rapper kivetítős, élőzenekaros, érzelemdús show-t durrantotta Széchenyi térre.

Manuel koncert Esztergom főterén

Forrás: Valovics László

Manuel összehozza a generációkat?

Manuel hozta a laza, egy szál mikrofonba a lelkét kiöntő, szókimondó rapper stílusát. Slágereit, amelyek java élete mozzanait örökíti meg, együtt énekelte a téren összegyűl több száz fős tömeg. Érdekes egyébként, amelyet Manuel koncertje is jól példáz, és az internet korszakának hozadéka, hogy a generációs szakadékok itt-ott megszűnnek a mainstream zene segítségével: anyák és lányai együtt énekelték a rapper slágereit, amelyet a rádióadókon kívül a Youtube, az Instagram és megannyi közösségi portál is „ajánl”, és amelynek dallamai így a szülők fülébe is betalálnak. Persze nem nehéz, hisz dalai könnyen emészthetőek, fülbemászó hangzásúak, szövegeit pedig bárki átérezheti. Bár ahhoz már szociológusnak kell lenni, hogy olyan nagyívű következtetéseket levonjunk: vajon a tinik lelkivilága is megértésre talál-e ezáltal a szülőknél...

Visszatérve a koncertre: Manuel a kezdésként egyből az egyik legismertebbel, a Moriones-szel közös Voodoo baba című számával nyitott, majd egy több mint egy órás koncerten hozta az érzelemdús dalokat. A rapper – korábbi nyilatkozatának megfelelően – zenekarral érkezett: dobos, gitáros éa DJ kísérte őt.

Ének szempontjából azonban egy dúsított előadót hallhattunk: itt-ott bekúszott a playback, rásegítve Manuel eredeti hangjára. Ez akkor volt feltűnő, amikor a rapper már nem énekelt, a mikrofont leengedte, de a hangját még hallhatta a közönség... Akik ennek ellenére összességében azt kapták élőben, amit a Youtube-videók alapján várhattak: egy érzelemtől telített, magát adó rappert, hatásos show-ba ágyazva.

A következő napokban a Szépülő Városközpont, a Tűzkerék Xt, sőt: Nagy Bogi és a Magna Cum Laude érkezik az esztergomi főtérre.