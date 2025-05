Táncra perdültek a májusfa körül +fotók

Sör, virsli, vattacukor és lufi – mi más is kellene egy igazi majálishoz? Tatabánya ismét kitett magáért május 1-jén, amikor a város legnépszerűbb pihenőhelye, a Csónakázó-tó partja igazi színes forgataggá változott.

Rengetegen voltak kíváncsiak a tatabányai majálisra

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A munka ünnepén egész napos programkavalkáddal várták a családokat: volt mazsorett show, akrobatikus rock and roll, gyerekkoncert és természetesen vásári hangulat minden mennyiségben.

Ha majális, akkor májusfa

Aki kilátogatott, garantáltan nem maradt éhes – a klasszikus majálisi menü, a sör-virsli páros mellett helyet kaptak a különlegesebb ízek is. A kézműves vásár is komoly tömegeket vonzott: mézek, illatok, fonott kosarak, fakanalak, apróbb ajándéktárgyak, amik visszarepítenek a nagymama konyhájába. A nosztalgia és az újdonságok remekül megfértek egymás mellett, a tóparti séta pedig igazi tavaszi élményt adott mindenkinek. A nap egyik leglátványosabb eseménye természetesen idén is a májusfaállítás volt. A színes szalagokkal díszített fa nemcsak a tavasz és az újjászületés szimbóluma, de mindig megmozgatja a szíveket – és a lábakat is. A májusfát ugyanis nem más, mint az Emmer Róbert vezette Tatabányai Bányász Táncegyüttes táncolta körbe, méghozzá olyan lendülettel, hogy még a legkisebbek is kedvet kaptak a pörgéshez. A szervezők láthatóan mindent megtettek, hogy minden korosztály jól érezze magát – a gyerekeket például interaktív műsorok és kézműves foglalkozások szórakoztatták, a felnőttek pedig a jó zene és a frissítő italok mellett élvezhették a tavasz első igazán közösségi ünnepét.