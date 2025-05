Az ország legszebb lánya is túl van a magyarérettségin

Ahogy arról mi is beszámoltunk, hétfőn megkezdődtek a 2025-ös írásbeli érettségi vizsgák. A diákok szerint egészen baráti volt a magyarérettségi. Idén egy gyönyörű magyar szépségkirálynő is beült az iskolapadba, hogy bizonyítsa a tudását, és ezt követően majd belevágjon a nagybetűs életbe - írja a beol.hu.

Elindultak az írásbeli vizsgák, magyarérettségivel kezdtek a diákok.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Molnár Ramóna neve már ismerősen cseng a szépségversenyek világában, de most egy másik megmérettetésen bizonyít: megkezdte érettségi vizsgáit. A 18 éves csengődi lány nemcsak sportolóként, hanem szépségkirálynőként is ismertté vált. Ramóna asztalitenisz-versenyzőként érkezett Orosházára, és úgy döntött, itt fejezi be középiskolai tanulmányait. A sport és a tanulás mellett 2024 tavaszán egy országos figyelmet hozó sikert is elkönyvelhetett: ő nyerte meg a Magyarok Világszépe versenyt. Ezzel Ramóna hivatalosan is Magyarország szépségkirálynője lett – egyike a világ legszebb lányainak.

A magyarérettségin túl van, a matektól fél jobban

Az érettségire való felkészülés stresszes és megterhelő feladat. Egy hullámvasútra hasonlít: vannak napok, amikor magabiztosnak érzem magam, máskor pedig úgy érzem, sosem érek a végére. A legnagyobb kihívás a stressz kezelése, de igyekszem hinni abban, hogy a sok befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Ez az időszak nemcsak a tanulásról szól, hanem arról is, hogy jobban megismerhetem önmagamat és a határaimat

– mondta Rami, aki bevallása szerint a matek érettségitől fél legjobban.

A Székács evangélikus gimnázium nemcsak tudást adott, hanem egy második otthon is lett számomra az évek alatt. Ha a további utamon elakadok, nehézségekbe ütközöm, akkor bármikor fordulhatok tanácsért, támogatásért a volt iskolámhoz, a tanáraimhoz. Ha sikerül a felvételim, akkor Szegeden szeretnék továbbtanulni, így a közelben maradok

– mesélte a szépségkirálynő, akinek fájó szívvel ugyan, de át kell adnia a koronát a leendő királynőnek.