Két nap, és itt az érettségi! - mondjuk, mire számíthatnak a végzősök

A ballagási bulikkal kiengedték az tanév gőzét a diákok. Ám nem pihenhetnek meg, hiszen itt a következő nagy hajrá: az érettségi. Május 5-én a magyarérettségivel indul a vizsgaidőszak.

Néhány nap, és itt a magyarérettségi

Fotó: Lehoczky Péter / Forrás: Mediaworks

Magyarérettségi: szövegértés, memoriter...itt a követelmény

Május 5-én hétfőn közel 78 ezer diák írja meg a középszintű magyarérettségit, írta az eduline.hu. Mint a portál hozzátette: ez lesz a második érettségiző generáció, amelyik a 2020-as új Nemzeti Alaptanterv szerint vizsgázik. A fiataloknak az első részben egy szövegértési, és egy irodalmi műveltségi tesztet kell megoldaniuk, a másodikban pedig 150 perc (azaz két és fél óra) alatt egy műértelmezés vagy általános témakifejtő esszét közül választva adhatnak számot tudásukról.

A feladatsorok egyes részeinek feladattípusait az Oktatási Hivatal az érettségi vizsgakövetelményben határozta meg. Eszerint a magyarérettségi szövegértési feladatában a diákok egy, esetleg két (egymással összefüggő), 800-1000 szó terjedelmű ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy ezek részleteit kaphatják. A szövegértés egyébként egy jelentős mutatója az érettséginek, hiszen, a legutóbbi, 2022-es PISA teszten kiderült a magyar diákok szövegértési kompetenciája. A legutóbbi teszten azokat is tesztelhették, akik most érettségiznek – szóval akár tetten is érhető a fejlődés.

A vizsgakövetelmény szerint a szövegértési feladatok az azonosításra, értelmezésre, az összefüggések megtalálására, a szöveg jellemzőire és felépítésére, illetve arra irányulnak, hogy a diák a szövegben olvasottakat megfelelően tudja visszaépíteni egy például vázlat vagy kivonat formájában.

A műveltségi teszt egy tavaly bevezetett újdonság. A feladatlapon a vizsgázók az alábbi feladattípusokkal találkoznak:

táblázatok kitöltése,

igaz-hamis választás,

sorrend kialakítása,

párosítás,

szövegkiegészítés,

fogalmak azonosítására,

memoriterek felismerése, kiegészítése.

Emelt szinten szintén maximum 100 pontot szerezhetnek az érettségizők az írásbelivel és 50 pontot a szóbelivel. Az I. részben található szövegértési nyelvi-irodalmi feladatsorra 40, a II. rész szövegalkotásában a műértelmező szövegre 40, a reflektáló szövegre pedig maximum 20 pontot lehet kapni.