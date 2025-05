Régi-új ellenséggel kell felvenni a harcot az országgyűlési képviselőnek

A meleg, párás tavaszi idő beköszöntével ismét megjelent a szőlőültetvények egyik legmakacsabb kártevője: a lisztharmat. Ez a régi ismerős most különösen gyorsan terjed, és nemcsak a szőlőültetvényeket, hanem sok más gyümölcsöt, zöldséget és dísznövényt is fenyeget. A környék borászai, kiskerttulajdonosai most egyszerre figyelnek és védekeznek. Aki most nem lép időben, könnyen elbúcsúzhat az idei terméstől.

A lisztharmat gyors terjedésére az országgyűlési képviselő is figyelmeztetett

Forrás: Bencsik János - A Tatai medencéért / Facebook

A Tatai-medence országgyűlési képviselője, a Kisbaka családi borászatban is sikerrel ténykedő politikus, Bencsik János is a veszélyre figyelmeztet. „Támad a lisztharmat!” – írta, amihez egy videót is csatolt. A felvételen jól látszik, ahogy egy traktor „ködfelhőt” permetez a szőlőre. A képsorok nemcsak látványosak, hanem figyelmeztetők is: cselekedni kell, mégpedig most.

Ezért veszélyes a lisztharmat

A lisztharmatot a leveleken, hajtásokon és gyümölcsökön megjelenő fehéres lepedék árulja el. A gombás fertőzés nem pusztán csúfítja a növényt, hanem gátolja annak fejlődését, csökkenti a hozamot, sőt, teljesen tönkreteheti a termést is. Az első jelek már több Tata környéki ültetvényen is megjelentek, így a gazdák elkezdték a védekezést. Legtöbben kén- vagy réztartalmú szerekkel permeteznek, amelyek hatékonyan gátolják a gombafonalak terjedését. Ezt a keveréket hívták anno ugye rézgálicnak is.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a lisztharmat nemcsak a szőlőt kedveli. Előszeretettel támadja a rózsát, uborkát, cukkinit, tökféléket, sőt, még az almafát is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szőlősgazdák, hanem a hobbikertészek is veszélyben vannak. Különösen azok, akik sűrűn ültetett, rosszul szellőző növénysorokat nevelnek. A szakértők szerint most a megelőzésen és a gyors reagáláson van a hangsúly.

A leghatékonyabb lisztharmat elleni védekezés három alappilléren nyugszik:

rendszeres megfigyelés, különösen a hajtásokon és a levélfonákon,

időzített permetezés, akár bio-, akár vegyszeres megoldásokkal,

a fertőzött növényi részek eltávolítása, illetve a lombkorona ritkítása a jobb szellőzés érdekében.

A gazdák szerint az elkövetkező egy-két hét kritikus lesz: ha most sikerül visszaszorítani a fertőzést, még van remény a jó termésre. Ha azonban késlekedünk, a lisztharmat gyorsan elterjed, és megpecsételheti a szőlő jövőjét.