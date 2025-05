XIV. Leó pápát 13-an előzték meg, volt, aki csak 26 napig volt egyházfő

A konklávé csütörtök késő délután eldöntötte a pápaválasztás 2025-ös sorsát. Alig két napja vonultak be a bíborosok a Sixtus-kápolna falai közé, máris megválasztották Ferenc pápa utódát, Leó pápa lett, egészen pontosan XIV. Leó. De ki volt az előző 13 Leó, most rájuk is vetünk egy pillantást cikkünkben.

Leó pápa előtt már 13-an vezették ezen a néven a katolikus egyházat

Fotó: Ettore Ferrari / Forrás: MTI/EPA-ANSA

Leó pápa lett az új Szentatya

Május 8-án 18 óra után pár perccel felszállt a fehér füst a kéményből, megszólaltak a harangok a Szent Péter téren. Ezrek hívei törtek ki ujjongásban, pillanatok alatt színültig telt a tér. Sokat nem is kellett várni az új Szentatyára. Alig egy órán belül már Robert Francis Prevost köszöntötte a híveket, ugyanis ő lett a katolikus egyház új vezetője. Első amerikai pápaként üdvözölhette a híveket, akik hatalmas örömmel fogadták.