Emelkedtek az árak a Komárom-Pozsony vasútvonalon

A Szlovák Közlekedési Minisztérium rendelete alapján módosultak az utazási díjak. A Leo Express is a jegyárakat ezentúl kerekítve számolja – tájékoztatta az utasokat a vállalat.

A Leo Express működteti a Komárom-Pozsony vasútvonalat. Az észak-komáromi vasútállomás is hamarosan megújulhat

A parameter.sk írása szerint az utazási díjak emellett 15 centtel emelkednek. Dunaszerdahelyről Pozsonyba, illetve fordítva 2,55 euró helyett 2,70 euróért juthatunk el, Komáromból Pozsonyba pedig 5,25 helyett 5,40 euróért, azaz körülbelül 2100-2200 forintért.

„A cél az 1 és 2 centes érmék használatának korlátozása, mivel ezeket fokozatosan kivonják a forgalomból. Az áremelés másik oka az emelt ÁFA-kulcs, amely szintén beépül a jegyek végső árába” – közölte a cég indoklásképp. A honlap megjegyzi, az egy- és kétcentes érmék továbbra is hivatalos fizetőeszközök Szlovákiában. 2022. július 1-jétől a készpénzes fizetések esetén a végösszeget az 5 centre való kerekítés szabályai szerint kell meghatározni, amelynek célja az egy- és kétcentes érmék használatának visszaszorítása.

A Leo Express magán vasúttársaság 2023 decembere óta működteti a Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom vonalat – teszi hozzá a parameter.sk.

Nemrégiben beszámoltunk arról is, hogy Jozef Ráž közlekedésügyi miniszter és az észak-komáromi városvezetés megbeszélést. A miniszter akkor elmondta, a Komárom–Dunaszerdahely–Pozsony vasútvonal jövőbeli felújítása kapcsán jelenleg azt tervezik, hogy az kétvágányú lesz, és 120 kilométer/órás maximális sebességgel haladhatnak majd rajta a vonatok. Jozef Ráž a magánszféra bevonását sem tartja elképzelhetetlennek.

A tárca vezetője azt is megemlítette, hogy országszerte több vasútállomást is felújítanak. Ezek közé tartozik az észak-komáromi is.