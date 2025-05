Itt épülhet meg Tata első kutyafuttatója – mi is megnéztük

Tata egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a négylábú lakók is végre saját, hivatalos közösségi teret kapjanak. Két éve dolgozik rajta a Tiszta Szívvel az Állatokért alapítvány, most pedig úgy tűnik, tényleg testet ölthet az álom: kialakulhat a város első kutyafuttatója. A szóban forgó terület a pezsgőgyár mögött található.

A futtató ötlete nem újdonság, annál inkább az, hogy végre konszenzus látszik körvonalazódni. A városlakók közül sokan már most is erre a területre hordják le kutyáikat egy kis mozgás kedvéért. Mások aggódnak a természetért. Hiszen Tatán szinte minden zöldfelület védettséget élvez.

Mi is elmentünk, és megnéztük, mit is takar pontosan ez a vitatott, 1900 négyzetméteres, bozótos darabka városrész. Tapasztalataink szerint a hely valóban elvadult: sűrű aljnövényzet, elszórt fák, néhány ösvény, és leginkább az látszik rajta, hogy régóta nem figyelt rá senki. Kivéve a kutyákat és gazdáikat. A bejárásra elkisért bennünket Komondi Ágnes, az ügy mögé állt tatai képviselő. Illetve a projekt mögött álló alapítvány kurátora, Zádoriné Csordás Valéria és két kutyája, Gina és Gergő. Az állatvédő közben elmondta, hogy az elmúlt két évben 13 különböző helyszínt vizsgáltak végig az önkormányzattal, mire megszületett az a döntés, amit végül minden fél elfogadhatónak talált.

A cél az volt, hogy olyan területet találjunk, amely már most is használatban van, de jelenleg szabályozatlan. Olyan helyet, ami kulturált formában alkalmassá tehető arra, hogy a kutyák játszhassanak, a gazdák pedig nyugodtan beszélgethessenek, anélkül, hogy ezzel másokat zavarnának” – fogalmazott a kurátor.

Maradnak a fák

A tervezett futtató egyik fő előnye, hogy természetes árnyékot biztosít a fák által, amiből szám szerint 99 darab található a kijelölt részen. Valéria kiemelte, hogy az alapítvány egyetlen fát sem kíván kivágni, erre csak a hatóság adhat utasítást, ha valamelyiket veszélyesnek találja.

– A futtatót bokorsáv és kerítés határolná el a közeli játszótértől, a bejárata pedig nem a játszótér felől nyílna. A helyszín a Cseke-tó felől ösvényen megközelíthető, van közelben parkoló, és a vízellátás is megoldható – mutatta a területet az állatvédő, aki hozzátette, hogy mindent a hatóságokkal, többek között az örökségvédelemmel és a természetvédőkkel egyeztetve valósítanak meg.

Komondi Ágnes hozzátette, hogy a beruházás nem önkormányzati forrásból valósulna meg. Az alapítvány támogatókra számít akik anyaggal, kétkezi munkával vagy adománnyal segíthetik a projektet.

– Kérdezem a lakóktól, hogy mi a jobb, ha az Öreg-tó, vagy a Cseke-tó partján engedik szabadon a kutyákat ezzel zavarva a horgászokat, kirándulókat és kárt téve a növényzetben. Vagy egy mások által nem használt, a tömbőktől, lakóházaktól távoli területet jelölünk ki, ahol körbe kerítve, kulturált módon engedhetik szabadon a gazdik a kutyájukat.