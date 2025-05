Elképesztő, de igaz: az Apple miatt nem látják a szülők a gyerek jegyeit

Több mint egy hete nem tudják használni az iPhone-tulajdonos szülők a KRÉTA rendszer hivatalos alkalmazását, amelyen keresztül gyermekeik tanulmányi előmenetelét követhetnék nyomon. A szülők napok óta nem férnek hozzá a jegyekhez, órarendhez vagy hiányzásokhoz az e-Kréta szülői felületén – iOS rendszerű készüléken a belépés után hibaüzenet jelenik meg.

Napok óta nem működik a Kréta

Forrás: eduline.hu

Teljesen lebénult a Kréta

Ahogy azt korábban az Eduline is megírta, a probléma legalább a tavaszi szünet kezdete óta fennáll, és már több száz szülő jelezte, hogy nem tudják használni az alkalmazást. Az érintettek tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy kizárólag az Apple eszközöket érinti a gond – az Android operációs rendszerrel működő mobilokon továbbra is zökkenőmentesen használható a program – írja az eduline.hu.

A KRÉTA ügyfélszolgálata a napokban levelet küldött az érintetteknek, amelyben közölték:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KRÉTA Szülőknek IOS alkalmazás legújabb verziójának közzétételét az Apple jóváhagyási folyamata – számunkra is tisztázatlan okokból – több mint 10 napja késlelteti

– írták.

A fejlesztők ideiglenes megoldást is javasoltak azok számára, akik iPhone-nal próbálják elérni a KRÉTA rendszerét. Azt írják, hogy a Tanulóknak készült iOS alkalmazás, illetve az Androidos szülői és tanulói appok továbbra is megfelelően működnek. Addig is, amíg az Apple jóváhagyja a hibajavított verziót, azt tanácsolják, hogy a szülők az e-Kréta webes felületét használják iPhone-készülékükről.