Ingyen sajtburgert intézett a magyaroknak MrBeast

Országszerte elcsíphetitek az ingyen sajtburgert a jövő héten. És mindezt a világhírű amerikai youtuber és üzletember, MrBeast intézte el. A sorban állás már előre garantált, ha a meghirdetett napon kígyózó sorba botlanátok, akkor az jó eséllyel az ingyen burgert miatt lesz.

MrBeast egyetlen lájkja most ingyen sajtburgert ér

Fotó: usaphoto / Forrás: Shutterstock

Sajtburger ingyen

A burgerezőtől sosem álltak messze az extrém marketingötletek, de a Simon’s Burger most tényleg az eddigi legnagyobb húzására készül. Országszerte több ezer sajtburgert osztanak szét teljesen ingyen a franchise-üzleteikben. Az akcióban pedig az amerikai youtuber és üzletember, MrBeast is közreműködött.

Lájkért cserébe ingyen hamburger

A Simon’s burgerező Instagram-oldalán még április 19-én bukkant fel a poszt, amiben azt írták:

Ha @mrbeastnek tetszik ez a bejegyzés, országos ingyenes burger-akciót indítunk a Simon’s Burger összes helyén

Vagyis, ha MrBeast lájkolja a bejegyzésüket, akkor minden vendégüket meglepik egy ingyen sajtburgerrel. A követők persze azonnal elkezdték taggelni a világhírű influenszert a kommentjeiekben, az ingyen hambi reményében. Sőt, maga a cég is bátran szólongatta MrBeastet a poszt alatt. A „virtuális támadás” pár nap múlva meg is tette a hatását: az akció híre eljutott MrBeasthez, aki nem csak hogy szívecskét nyomott a képre, de a lájkon túl hozzászólásban is megerősítette, hogy tetszik neki az ingyen hambizás ötlete.

Tetszett

– írta szűkszavúan, amire majd' ötezer lájk érkezett az eredeti hozzászólás közel 14 ezer lájkján túl.

Köszi MrBeast!

Minden jel arra mutat, hogy a Simon’s Burger be is tartja a szavát, és nem csak Budapesten, de az ország számos pontján ingyen sajtburgereket oszt a nagy napon. Érdemes lesz lecsapni a lehetőségre akár Győrben, Debrecenben, Székesfehérváron, Kecskeméten, Szegeden, Miskolcon, Pécsett és Nyíregyházán is. És hogy mikor? A burgerező annyira jó fej volt, hogy az eredeti időpontot csak azért módosította, hogy ne iskolaidőre essen az ingyen burgeres buli. Az új időpont tehát május 6., kedd lett, ha szeretnél ingyen sajtburgert, akkor 17 és 18 óra között menj érte!