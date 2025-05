Atomhatalmak között tört ki háború: India megtámadta Pakisztánt

Az MTI közleménye szerint az indiai tárca hangsúlyozta, hogy nem pakisztáni katonai létesítmények voltak a célpontok. Összességében kilenc célpontot említett a minisztérium, ahonnan terrorcselekményeket készítettek elő India ellen. Mondjuk, miért tört ki az India Pakisztán háború.

India Pakisztán háború: képen a pusztítás, miután India csapást mért Pakisztánra

Fotó: Anadolu / Forrás: Chudary Naseer/Getty Images

Cselekedeteink célzottak, kimértek és természetüket tekintve nem az eszkalációt szolgálták. Egyetlen pakisztáni katonai létesítményt sem ért támadás. India jelentős önmérsékletet tanúsított a célpontok kiválasztásában és a végrehajtás megvalósításában

– tette hozzá.

A pakisztáni hadsereg csapásokról számolt be Kasmír Pakisztán ellenőrzése alatt lévő részében található Kotli és Muzaffarabád városokból, valamint a pakisztáni Pandzsáb tartományban lévő Bahvalpur városából. Utóbbi városban egy mecsetet találtak el.

A két szomszédos, atomfegyverrel is rendelkező ország között a vitatott hovatartozású Kasmír Újdelhi ellenőrizte részén április 22-én elkövetett, 26 halottal járó terrortámadás után újult ki ismét a feszültség. India szerint a támadást egy Iszlámábád által támogatott fegyveres csoport követte el, a pakisztáni kormány ezt tagadja.

Egy katonai szóvivő a Geo televíziónak legalább három halottról és 12 sebesültről számolt be, Bahvalpur kórházának szóvivője, Zohaib Ahmed úgy nyilatkozott, hogy a városi mecset környékét érő csapásban 13-an meghaltak. A pakisztáni hadsereg több indiai katonai repülőgép lelövéséről is beszámolt. Több pakisztáni tartományban szerdán zárva tartották az iskolákat, Kasmír kórházaiban rendkívüli helyzetet rendeltek el. A konfliktus a térség légi forgalmát is megzavarta szerdán, Európából induló járatokat is töröltek.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök helyi idő szerint szerda kora reggel összehívta a nemzetbiztonsági bizottságot. Kijelentette, hogy Pakisztánnak minden joga megvan arra, hogy kemény választ adjon az India általi háborús cselekményre, s valóban erős válasz érkezik.

A pakisztáni nemzet és a fegyveres erők nagyon is jól tudják, hogyan kell elbánni az ellenséggel. Sosem fogjuk engedni, hogy az ellenség elérje aljas céljait

– tette hozzá.