Győztünk, testvér! – A Hunyadi sorozat letarolta a nézettségi listákat

A produkció nemcsak magyar sztárokat vonultatott fel: „A több mint hatszáz – köztük több nemzetközi – színész és kaszkadőr részvételével készült produkció premier epizódjait elsőként a TV2 nézői láthatták, majd Szlovéniában és Ausztriában is bemutatták a többnyelvű szériát.” A Hunyadi-jelenség az RTL-t is messze maga mögé utasította: míg a TV2 sorozata a kereskedelmi célcsoport több mint ötödét ültette a képernyő elé, az RTL azonos idősávban alig ért el feleekkora arányt. A legnézettebb epizód közel egymilliós nézőszámot hozott. A TV2 szerint erre 2021 áprilisa óta egyetlen sorozat egyetlen epizódja sem volt képes a teljes magyar televíziós piacon. A producer, Robert Lantos szerint a siker kulcsa az volt, hogy a magyar történelmet nemcsak hitelesen, hanem izgalmasan is mesélték el.