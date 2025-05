Menekülés a tömeg elől: 3 csodaszép hely a vármegyében a hosszú hétvégére

Habár a május 1. utáni pár nap is rengeteg programot kínál Komárom-Esztergom vármegye településein, mégis van, amikor semmi másra nem vágyik az ember, csak hogy kiszakadjon a megszokott kerékvágásból. A hosszú hétvége telhet kirándulással, piknikkel vagy akár kellemes sporttevékenységekkel is, távol a város és az emberek zajától. Most elhoztunk három helyet a vármegyéből, amelyet minden alkalmi remetének érdemes meglátogatnia, ha szeretne kicsit feltöltődni és gyönyörködni a természetben.

A Bakonyban található Hódos-érben kis szerencsével még erdei ciklámen-mezőket is láthatunk (illusztráció)

Fotó: PaulMaguire / Forrás: Getty Images

Hosszú hétvége és ciklámenek

A Bakony szívében, Bakonyszentlászló közelében található a Hódos-ér, ami festői tájával és csodaszép növényvilágával csábítja a természet szerelmeseit. A területről korábban mi is írtunk. Cuha-patakot elérve, a patak menti ligeterdők és gyertyán elegyes bükkösök között húzódik a Hódos-éri Ciklámenes Természetvédelmi Terület, ami az erdei ciklámen egyik utolsó bakonyi élőhelye.

A Gerecse szemkápráztató szépsége is remek választás lehet a hosszú hétvége eltöltésére

Forrás: Facebook / Solymos Ákos fotó blog

Kőpite és Gerecse

A Kőpitét mindenképpen érdemes megnézni, ha az ember Dunaalmáson jár. A Kőpite-túrakörök tanösvény több mint 9 kilométeren keresztül tart. 32 állomással visz minket keresztül a történelmi, egykor római úton, leginkább régi kőbányákon át, egészen a Kőpite legtetejéig. Ott pedig a kilátás teljes mértékben „kárpótol” a hosszú túra után, hiszen egy lélegzetelállító, elképesztő körpanorámát lehet szerencsénk megnézni.

A Turul-emlékmű és az odáig vezető út is rengeteg szép helyet tartogat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Nyugalom a Turulnál

Nem kell feltétlenül messzire sem menni a város zajától vagy az M1-es autópályától, hiszen Tatabánya közelében is remek kiránduló lehetőséget nyújt a Turul-emlékmű és környéke. Van autóút is a csúcsig, de akár a 419 lépcsőfokot is megmászhatjuk, ha több kihívásra és testmozgásra vágyunk. Sok kiránduló számol be róla, hogy szerintük valóságos bűn lenne kihagyni a Szelim-barlangot, vagy a Csúcsos-hegyet, ahol még egy 24 méter magas aknatoronyra, a Ranzinger Vince-kilátóra is felmászhatunk, hogy még fentebbről csodáljuk meg a vidéket és a várost.