A tél megölte a nyarat: brutális fagy közeledik

Merőben más arcát mutatja az időjárás, ahogy közeledik hozzánk a következő hideghullám. A holnapi időjárás már egyáltalán nem a nyár hangulatát idézi, sőt, egyre több helyen várható eső, sok lesz a felhőzet, és még a szél is megerősödik. Ezek után ne számítson senki verőfényes, meleg napokra, hiszen minden jel arra mutat, hogy a fagy átvette az uralmat.

A holnapi időjárás és ami utána jön, brutális fagyot hoz magával

Holnapi időjárás: így tarol le mindent a fagyos ítélet

Az ország nagy részén erősen borult vagy felhős idő várható, csak elvétve süt ki a nap – főleg az északnyugati, nyugati és északkeleti tájakon lehet némi napsütésre számítani. A Magyar Nemzet cikke szerint máshol szinte mindenhol számíthatunk csapadékra, de az eső egyre kevesebb helyen fog esni. Ugyanakkor a felhőzet makacsul kitart. Az északi, északnyugati szél folyamatosan élénk marad, sőt, időnként erős széllökések is előfordulhatnak, főleg Északkelet-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon – ezek bizony könnyen csontig hatoló hideget hoznak magukkal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mindössze 11 és 16 fok között mozog majd, és csak ott lehet néhány fokkal melegebb, ahol kevesebb a felhő. Késő estére azonban tovább hűl a levegő: ilyenkor már 8 és 14 fokra számíthatunk – a nyomokban nyárias melegnek tehát végképp búcsút mondhatunk. Csütörtökön tovább fokozódik a borongós idő, délen egyre többfelé ered el az eső, valamint megélénkül az északkeleti szél is, miközben 15-17 fok körüli nappali hőmérséklet várható.

Péntekre ugyan már csökken a felhőzet, és egyre több napsütésre is számíthatunk, de néhol még előfordulhat eső, zápor – a nappali hőmérséklet 14 és 19 fokra kúszik fel.

A hétvégén sem ússzuk meg a hűvöset: bár gomolyfelhős idő és több napsütés érkezik, egyes helyeken még így is kialakulhat zápor. A reggelek kimondottan hidegek lesznek, akár talajmenti fagy is előfordulhat, tehát a tavaszi kabátok biztosan nem a szekrény mélyére valók ezekben a napokban sem.