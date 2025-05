Herczog Ricsi felszolgáló tálcára cseréli a harmonikát

Legyen az bál, fesztivál, születésnap, borvacsora, disznótor vagy jótékonysági rendezvény, esetleg iskolai fellépés, Komárom-Esztergom népszerű harmonikása nem ismer lehetetlent. Amerre jár, szűnni nem akaró tapssal jutalmazzák Herczog Ricsi fellépését. Most a Kemma-podcast vendégeként oszt meg néhány kulisszatitkot a rajongókkal.

Stúdiónk vendége volt Komárom-Esztergom népszerű harmonikása, Herczog Ricsi

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A zenész másik oldaláról mutatkozik be a hallgatóknak, olvasóknak, hiszen nemcsak a bulikról szól az élet(e). Olyan érdekességekre is fény derült, hogy Ricsi mindössze néhány éves volt, amikor zenélni kezdett. Először szintetizátoron tanult, tehetségére és muzikalitására viszont hamar felfigyeltek, és sorra jöttek a versenyek, az elismerések és a felkérés is, ami megalapozta a tizenéves fiatal jövőjét a zeneiparban.