Brutális hekkárakkal támad az Öreg-tó: itt drágább, mint a Balatonnál!

Tényleg aranyat ér a hekk?

A hekk – pontosabban az európai vizeken csak „tengeri csukaként” ismert halfaj – egyébként az argentin partok közeléből érkezik hazánkba. Hazai halászatból kevés jön, így valóban importáru, a szállítás, feldolgozás költségei az árát is növelik. Mégis: a videó alapján Tata egyik büféje most új árszintet vezetett be a hekkpiacon, amit a legtöbben értetlenkedve fogadnak. Bár a videóból nem derül ki, hogy melyik büfében is kóstolhatjuk meg a borsos árú sült halat, a kommentelők tudni vélik, hogy az egyik Építők parki árus kínálja a 7 ezres ebédet. Egy biztos: aki idén hekkre vágyik a Tatai-tónál, jobb, ha előbb megnézi az árlistát – különben könnyen lehet, hogy egy falat nosztalgiáért nem csak az emlékeibe, de a pénztárcájába is mélyebben nyúlhat bele.

Mennyibe kerül máshol a hekk?

A Kemma.hu is beállt a hekkvadászatba és megnéztük, a környező árusoknál mennyibe kerülhet a népszerű nyári ebéd. Példáol ott, ahol 40 éve ugyanúgy csinálják, Tardoson.

10 dekagramm hekk ára: