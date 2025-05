Nyugdíjas orvosok és túl sok gyerek a tatai rendelőkben

A tatai gyermekorvosi ellátás jövője meglehetősen borús képet fest: a jelenlegi orvosok túlnyomó többsége már túl van a nyugdíjkorhatáron, és utánpótlás alig akad. Ezt a kétségbeejtő helyzetet részletesen ismertette dr. Seprődi Bence, a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetője az áprilisi képviselő‑testületi ülésen.

Tatán jelenleg a hat gyermekorvosi körzetből egyben helyettesítés zajlik. Az őt orvos közül három nyugdíjas korú

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Tata lakossága 2023 végén meghaladta a 24 000 főt, amelyből közel 4 300 gyermek, ám e mögött a látszólag egészséges demográfiai adat mögött egyre romló ellátórendszer húzódik.

Kevés a gyermekorvos

Hat gyermekorvosi körzet működik a városban, de egyben már most sincs állandó gyerekorvos, csak tartós helyettesítés. A maradék öt körzetet olyan szakemberek látják el, akik közül hárman már nyugdíjasok, és ketten már nyolcvan év felett járnak. Országosan is súlyos a gyermekorvos‑hiány, a fiatal orvosok alig választják ezt a pályát, részben az adminisztratív terhek, részben az alacsony presztízs és a praxisátvétel magas költségei miatt. Tata esetében az átlagos körzetenkénti gyermeklétszám meghaladja a hétszáz főt, és mivel a helyettesítő orvosok gyakran egyszerre több körzetet látnak el, nincs tartalék kapacitás újabb kiesések pótlására. A dokumentum hangsúlyozza, hogy Komárom‑Esztergom megyében nincs más település, ahol ilyen mértékű lenne a betöltetlen vagy tartósan helyettesített praxisok aránya.

Dr. Seprődi Bence beszámolója szerint a kialakult krízis kezelésére négy, Tatához valamilyen formában kötődő szakorvossal vették fel a kapcsolatot, de egyikük sem élt a praxis átvételének lehetőségével. A már most is maximális munkaidőt dolgozó orvosok mellett ha további körzet válik ellátatlanná – nyugdíjazás, hosszabb betegség vagy elvándorlás miatt –, nem lesz, aki helyettesítsen. A beszámoló sürgeti, hogy rövid távon gondolják újra a 15–18 éves korosztály ellátását: ideiglenesen felnőtt háziorvosok vegyék át őket, és a kistérségi páciensek terheit is szervezzék át, különben a rendszer végleg ellehetetlenül.

Tervek és megoldások

Középtávon versenyképes praxistámogatási csomag kialakítására van szükség: teljesen felszerelt rendelők, alkalmazotti jogviszony szabadsággal és betegség alatti helyettesítéssel, piacképes bérezés, valamint fejlődési lehetőség kórházi munkavégzés vagy továbbképzések formájában. Egyidejűleg a körzetek számát a valós demográfiai igényekhez kell igazítani: a jelenlegi körülbelül 3 200 gyermekre három–négy körzet lenne ideális, hogy fenntartható legyen az ellátás. Emellett olyan feladatmegosztó rendszereket kell bevezetni – például közös medikai szoftvert és kommunikációs platformot –, amely lehetővé teszi a terhelés optimális elosztását a körzetek között.