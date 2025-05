Dupláznak a tatai gyerekorvosok, faluról is rájuk zúdulnak a betegek

Tata gyermekorvosi ellátása ma súlyos terhelés alatt áll. Az áprilisi tatai testületi ülésen dr. Seprődi Bence, a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetője által bemutatott beszámoló szerint ugyanis jelenleg a gyermekorvosok több mint fele nyugdíjaskorú, ráadásul a környező kistelepülésekről is Tatára járnak a gyerekek orvoshoz.

Dr. Lakos Ildikó tatai gyermekorvoshoz járó kis pácienseknek csak a fele tatai. A többi gyermek a környező településről érkezik

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Bár hivatalosan a tatai hat gyermekorvosi köretben összesen 3 023 helyi gyermeket kellene ellátni, a NEAK 2024 júniusi adatai szerint valójában összesen 6 576 bejelentett gyermek fordul meg a tatai praxisokban. Ez a szám több mint a duplája annak, aki ténylegesen a városban él.

Kevés a gyermekorvos, sok a páciens

Különösen feszítő a probléma a 15–18 éves korosztálynál: a körzethez tartozó 3 023 fiatalkorúból 1 267 tinédzser tartozik a korosztályhoz, ami az ellátottak csaknem 42 százaléka. A beszámolóból az is kiderül, hogy a kis pácienseknek csupán a fele él Tatán. A többi gyerek nagyrészt kistérségi, azonban jócskán akadnak olyan ellátottak is, akik a járáson kívülről járnak valamelyik tatai gyermekorvoshoz. Ráadásul ezek a számok csak a jéghegy csúcsát jelentik: több olyan környező település is van – például Szomód, Dunaszentmiklós, Neszmély vagy Naszály – ahonnan szinte az összes 0-14 éves gyerek Tatára jár orvoshoz.

Tatán kívüli ellátottak száma

Szomód és Dunaszentmiklós esetében a gyerekek 99 százalékát Tata látja el

Naszályról a kis betegek 88 százaléka érkezik

Neszmélyről a gyerekek 76 százaléka tatai orvoshoz van bejelentve

Bajról a 14 év alattiak 54 százaléka jár Tatára gyerekorvoshoz

Tardos és Vértestolna kiskorúinak is a 45 százaléka a városi ellátást választotta

Ez több mint 3500 gyereket jelent, ami több, mint a tatai kis páciensek száma.