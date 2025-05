Tragédia az érettségi napján: egy pillanat alatt omlott össze a család élete

Mint arról korábban beszámoltunk, a tragédia hétfőn reggel történt, az érettségi vizsgák első napján. A zebrán, ahol a gázolás történt, sokan kelnek át nap mint nap – most viszont a mentőhelikopter látványa, a síró szirénák és a reggeli torlódás mind azt jelezték: nagy a baj. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Orvosaik még a helyszínen stabilizálták az idős nőt, akivel perceken belül már el is indult a helikopter a kórház felé. A küzdelem azonban hiábavalónak bizonyult. Magdolna lánya most azok jelentkezését kéri, akik tanúi voltak a balesetnek, látták az ütközés előtti pillanatokat, vagy segíthetnek tisztázni, mi történt valójában.