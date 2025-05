Gondolatébresztő vésők, kalapácsok

A városi székhelyű Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete a budapesti Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola meghívására mutatkozott be a fővárosban rendezett XVIII. Szakma Sztár Fesztiválon. Az érdekvédelmi szervezet nem titkolt céljai között szerepelt, hogy a kétnapos eseményen is népszerűsítse a köves szakmát a fiatalok körében. Standjukon mindenki kipróbálhatta a vésők, kalapácsok használatát, részese lehetett egy izgalmas interaktív bemutatónak is.